У США перевіряють замороження Трампом допомоги Україні

Непартійний регулятор Конгресу США повідомив, що розглядає рішення адміністрації Дональда Трампа цього літа затримати сотні мільйонів доларів військової допомоги для України, щоб визначити, чи порушили чиновники закон про асигнування, не повідомивши про це Конгрес.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Утримання військової допомоги, про яке повідомили численні посадові особи адміністрації у своїх свідченнях було пов’язане з вимогою Трампа до України почати розслідування проти його політичних суперників Трампа.

Наказ про утримання допомоги був переданий Трампом у липні, за кілька днів до того, як Трамп поговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським і попросив провести розслідування щодо Байдена і подій, пов'язаних з виборами 2016 року.

Представник Бюджетно-контрольного управління (рахункова палата) підтвердив, що відомство розглядає питання про те, чи порушила адміністрація закон про асигнування, не повідомивши Конгрес про утримання військової допомоги.

Чак Янг, керуючий директор управління зі зв'язків з громадськістю, сказав, що у нього поки немає часових рамок для завершення огляду. Аудит є запитом на юридичний висновок, а не розслідуванням, оскільки відомство не має правозастосовних повноважень.