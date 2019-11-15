Спікер Палати представників: Трамп визнав хабарництво

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що президент Дональд Трамп уже фактично зізнався у хабарництві в скандалі з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Хабар полягає в наданні або відмові у військовій допомозі в обмін на публічну заяву про неправдиве розслідування щодо виборів. Це - підкуп", - заявила Пелосі.

"Президент визнав і каже, що це "ідеально", а я кажу, що це абсолютно неправильно. Це - підкуп", - додала вона.

Вона також сказала, що адміністрація Трампа "перешкоджала Конгресу", заблокувавши свідчення посадових осіб, викликаних для свідчень у ході розслідування.

Конституція США вказує, що до злочинів, наслідком яких може бути імпічмент, відносяться "державна зрада, хабарництво або інші тяжкі злочини і проступки".

Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович у п’ятницю дасть свідчення під час публічних слухань у справі імпічменту президента Дональда Трампа.