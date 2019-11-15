Експосол США у п’ятницю виступить на відкритих слуханнях у справі імпічменту Трампа

Колишній посол США в Україні Марі Йованович у п’ятницю дасть свідчення під час публічних слухань у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Йованович почне давати свідчення комітету з питань розвідки Палати представників о 17:00 за київським часом. Очікується, що вона детально розповість про інформаційну кампанію, яку проти неї проводив особистий адвокат Трампа Руді Джуліані.

Йованович у жовтні вже давала свідчення на закритому засіданні комітету і заявила, що зусилля Джуліані суперечили політиці США. Вона заявила, що Джуліані домагався її відсторонення з посади, оскільки вона відмовилася тиснути на українців для розслідування проти Джо Байдена та його сина.

Йованович у травні відкликали с посади посла США в Україні. Під час телефонної розмови з Зеленським у липні Трамп критикував її роботу, але пізніше заявив, що не знаю її.

Як відомо, 13 листопада Палата представників Конгресу США розпочала публічну фазу слухань у справі імпічменту Трампа. Перед законодавцями вже виступили двоє свідків – тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і заступник помічника державного секретаря з європейських та євразійських справ Джордж Кент.

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