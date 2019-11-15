Спикер Палаты представителей: Трамп признал взяточничество

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп уже фактически признался во взяточничестве в скандале с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Взятка заключается в предоставлении или отказе в военной помощи в обмен на заявление о ложном расследовании выборов. Это - подкуп", - заявила Пелоси.

"Президент признал и говорит, что это "идеально", а я говорю, что это абсолютно неправильно. Это - подкуп", - добавила она.

Она также сказала, что администрация Трампа "препятствовала Конгрессу", заблокировав свидетельство должностных лиц, вызванных для дачи показаний в ходе расследования.

Конституция США указывает, что к преступлениям, следствием которых может быть импичмент, относятся "государственная измена, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки".

Напомним, бывший посол США в Украине Мари Йованович в пятницу даст показания во время публичных слушаний по делу импичмента президента Дональда Трампа.