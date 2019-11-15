Джонсон: Британія має "мішок часу" для переговорів про торгівлю з ЄС після Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що у нього є "мішок часу" для переговорів про нову угоду про вільну торгівлю з ЄС після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Немає абсолютно ніяких причин, через які в період з січня по кінець наступного року ми не зможемо укласти цю угоду про вільну торгівлю і отримати чудове нове партнерство з ЄС, засноване на нульових тарифах і нульових квотах", - сказав Джонсон.

"Угода, яку ми будемо укладати з ЄС, не схожа на будь-яку іншу, яку вони коли-небудь укладали. Вони роблять це з державою, яке вже знаходиться в повній гармонії з їхніми домовленостями", - додав він.

Якщо Джонсон переможе на виборах і проведе свою угоду про Brexit через парламент, то після цього почнеться перехідний період в один рік, протягом якого Британія і ЄС можуть домовитися про свої майбутні торговельні відносини.

Якщо Британія хоче попросити більше часу, вона повинна зробити це до 1 липня 2020 року. Але Джонсон неодноразово виключав це. "Я не хочу продовження", - сказав він, додавши, що не попросить про продовження, якщо отримає парламентську більшість на майбутніх виборах.

Експерти кажуть, що одного року недостатньо для укладення нової складної торгової угоди.

Як відомо, переговори про Brexit тривали три роки і в результаті їх продовжили ще на рік.