Джонсон: у Британии – "мешок времени" для переговоров о торговле с ЕС после Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что у него есть "мешок времени" для переговоров о новом соглашении о свободной торговле с ЕС после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Нет абсолютно никаких причин, по которым в период с января по конец следующего года мы не сможем заключить это соглашение о свободной торговле и получить прекрасное новое партнерство с ЕС, основанное на нулевых тарифах и нулевых квотах", - сказал Джонсон.

"Соглашение, которое мы будем заключать с ЕС, не похоже на любое другое, которое они когда-либо заключали. Они делают это с государством, которое уже находится в полной гармонии с их договоренностями", - добавил он.

Если Джонсон победит на выборах и проведет свое соглашение о Brexit через парламент, то после этого начнется переходный период в один год, в течение которого Великобритания и ЕС могут договориться о своих будущих торговых отношениях.

Если Великобритания хочет попросить больше времени, она должна сделать это до 1 июля 2020 года. Но Джонсон неоднократно исключал это. "Я не хочу продолжения", - сказал он, добавив, что не попросит о продлении, если получит парламентское большинство на предстоящих выборах.

Эксперты говорят, что одного года недостаточно для заключения нового сложного торгового соглашения.

Как известно, переговоры о Brexit продолжались три года и в результате их продлили еще на год.