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У Польщі склав присягу новий уряд Моравецького

П'ятниця, 15 листопада 2019, 18:15

У Польщі в п'ятницю, 15 листопада, склав присягу новий уряд на чолі з Матеушем Моравецьким.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Новий уряд Моравецького має практично той самий склад, що й попередній. У ньому з’явилось всього четверо нових облич.

Міністерством закордонних справ, як і раніше, опікуватиметься Яцек Чапутович. Міністерством оборони — Маріуш Блащак. Матеуш Моравецький також тимчасово отримав портфель міністра спорту

Всього в новому уряді Моравецького – 20 міністерств.

Нагадаємо, 12 листопада новообраний Сейм Польщі провів перше засідання.

Партія "Право і справедливість" виграла парламентські вибори 13 жовтня, отримавши 235 мандатів - партія має парламентську більшість, завдяки чому сформувала уряд.

Читайте детальніше у статті: "Стара влада та друзі Кремля: яку небезпеку несуть Україні результати польських виборів".

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