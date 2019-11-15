У Польщі склав присягу новий уряд Моравецького

У Польщі в п'ятницю, 15 листопада, склав присягу новий уряд на чолі з Матеушем Моравецьким.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Новий уряд Моравецького має практично той самий склад, що й попередній. У ньому з’явилось всього четверо нових облич.

W Pałacu Prezydenckim trwa uroczystość zaprzysiężenia Rządu Zjednoczonej Prawicy. pic.twitter.com/MZ7JBxHX8N — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 15, 2019

Міністерством закордонних справ, як і раніше, опікуватиметься Яцек Чапутович. Міністерством оборони — Маріуш Блащак. Матеуш Моравецький також тимчасово отримав портфель міністра спорту

Всього в новому уряді Моравецького – 20 міністерств.

Нагадаємо, 12 листопада новообраний Сейм Польщі провів перше засідання.

Партія "Право і справедливість" виграла парламентські вибори 13 жовтня, отримавши 235 мандатів - партія має парламентську більшість, завдяки чому сформувала уряд.

Читайте детальніше у статті: "Стара влада та друзі Кремля: яку небезпеку несуть Україні результати польських виборів".