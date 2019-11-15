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В Польше приняло присягу новое правительство Моравецкого

Пятница, 15 ноября 2019, 18:15

В Польше в пятницу, 15 ноября, приняло присягу новое правительство во главе с Матеушем Моравецким.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Новое правительство Моравецкого имеет практически тот же состав, что и предыдущее. В нем появилось всего четверо новых лиц.

Министерством иностранных дел, как и раньше, будет заниматься Яцек Чапутович. Министерством обороны - Мариуш Блащак. Матеуш Моравецкий также временно получил портфель министра спорта.

Всего в новом правительстве Моравецкого - 20 министерств.

Напомним, 12 ноября новоизбранный Сейм Польши провел первое заседание.

Партия "Право и справедливость" выиграла парламентские выборы 13 октября, получив 235 мандатов и, соответственно, парламентское большинство, благодаря чему сформировала правительство.

Читайте подробнее в статье: "Старая власть и друзья Кремля: какую опасность несут Украине результаты польских выборов".

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