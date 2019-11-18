Кремль підтвердив дату "нормандської зустрічі"

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков підтвердив, що саміт в "нормандському форматі" за участі лідерів України, Росії, Франції і Німеччини заплановано на 9 грудня в Парижі.

Як пише російське видання "Коммерсантъ", про це він заявив журналістам у понеділок, пише "Європейська правда".

Пєсков зазначив, що підготовка до зустрічі вступила в завершальну стадію. Він сказав, що це буде "довгоочікуваний" і "дуже серйозний" саміт, але будь-яких прогнозів щодо підсумків зустрічі давати не став.

"Давайте не будемо ні завищувати очікування, щоб потім не розчаровуватися, ні занижувати, сподіваючись, що все-таки підготовка матиме свої результати", - сказав Пєсков.

Речник Кремля також анонсував міжнародну розмову Путіна сьогодні, 18 листопада, яка, за його словами, буде пов'язана з підготовкою до саміту "нормандського формату". Проте він не уточнив, з ким саме розмовлятиме російський лідер.

Зауважимо, ще на вихідних помічник президента РФ Юрій Ушаков заявляв, що точні терміни зустрічі лідерів ще обговорюються. Однак заява Пєскова остаточно підтвердила згоду Росії щодо дати 9 грудня.

Напередодні проведення "нормандського саміту" Росія передала Україні кораблі, затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

У п'ятницю стало відомо, що зустріч в "нормандському форматі" на найвищому рівні відбудеться 9 грудня в Парижі. З ініціативою щодо дати виступила французька сторона.