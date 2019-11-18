Кремль подтвердил дату "нормандской встречи"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии запланирован на 9 декабря в Париже.

Как пишет российское издание "Коммерсантъ", об этом он заявил журналистам в понедельник, пишет "Европейская правда".

Песков отметил, что подготовка к встрече вступила в завершающую стадию. Он сказал, что это будет "долгожданный" и "очень серьезный" саммит, но каких-либо прогнозов по итогам встречи давать не стал.

"Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, ни занижать, надеясь, что все-таки подготовка будет иметь свои результаты", - сказал Песков.

Представитель Кремля также анонсировал международный разговор Путина сегодня, 18 ноября, который, по его словам, будет связан с подготовкой к саммиту "нормандского формата". Однако он не уточнил, с кем именно будет разговаривать российский лидер.

Заметим, еще на выходных помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что точные сроки встречи лидеров еще обсуждаются. Однако заявление Пескова окончательно подтвердило согласие России относительно даты 9 декабря.

Накануне проведения "нормандского саммита" Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В пятницу стало известно, что встреча в "нормандском формате" на высшем уровне состоится 9 декабря в Париже. С инициативой дать выступила французская сторона.