Німецька газета почала розслідування щодо свого власника через його зв’язки зі Штазі
Німецька газета "Berliner Zeitung" була змушена почати розслідування щодо свого нового власника після того, як з'ясувалося, що він був інформатором східнонімецької таємної поліції Штазі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Редакція лівоцентристської газети "Berliner Zeitung", заснованої в 1945 році, заявила, що Хольгер Фрідріх, який купив разом зі своєю дружиною цього року купив видання, пообіцяв журналістам "повну підтримку і співпрацю".
У Штазі працювали понад 90 000 постійних співробітників і 174 000 інформаторів, або IM, чия роль полягала в тому, щоб шпигувати за друзями, родиною та колегами по роботі і повідомляти інформацію призначеним кураторам.
Згідно з документами з архіву Штазі, опублікованими німецьким виданням Welt am Sonntag, Фрідріх був інформатором під кодовим ім'ям "Пітер Бернштейн".
Він надавав інформацію про своїх товаришів-солдатів, з якими він працював під час військової служби в збройних силах. Документи свідчать про те, що він представив низку вкрай компрометуючих повідомлень про своїх колег.