Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Комітет Європарламенту затвердив угорського єврокомісара, який відповідатиме за Україну

У Тбілісі почався розгін протестувальників з-під будівлі парламенту

Кремль підтвердив дату "нормандської зустрічі"

МЗС України протестує у зв’язку із закликами Угорської постійної ради






Німецька газета почала розслідування щодо свого власника через його зв’язки зі Штазі

Понеділок, 18 листопада 2019, 15:34

Німецька газета "Berliner Zeitung" була змушена почати розслідування щодо свого нового власника після того, як з'ясувалося, що він був інформатором східнонімецької таємної поліції Штазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Редакція лівоцентристської газети "Berliner Zeitung", заснованої в 1945 році, заявила, що Хольгер Фрідріх, який купив разом зі своєю дружиною  цього року купив видання, пообіцяв журналістам "повну підтримку і співпрацю".

У Штазі працювали понад 90 000 постійних співробітників  і 174 000 інформаторів, або IM, чия роль полягала в тому, щоб шпигувати за друзями, родиною та колегами по роботі і повідомляти інформацію призначеним кураторам.

Згідно з документами з архіву Штазі, опублікованими німецьким виданням Welt am Sonntag, Фрідріх був інформатором під кодовим ім'ям "Пітер Бернштейн".

Він надавав інформацію про своїх товаришів-солдатів, з якими він працював під час військової служби в збройних силах. Документи свідчать про те, що він представив низку вкрай компрометуючих повідомлень про своїх колег.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua