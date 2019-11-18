Немецкая газета начала расследование в отношении своего владельца из-за его связи со Штази

Немецкая газета "Berliner Zeitung" была вынуждена начать расследование в отношении своего нового владельца после того, как выяснилось, что он был информатором восточногерманской тайной полиции Штази.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Редакция левоцентристской газеты "Berliner Zeitung", основанной в 1945 году, заявила, что Хольгер Фридрих, который вместе со своей женой в этом году купил издание, пообещал журналистам "полную поддержку и сотрудничество".

В Штази работали более 90 тысяч постоянных сотрудников и 174 тысяч информаторов, или IM, чья роль заключалась в том, чтобы шпионить за друзьями, семьей и коллегами по работе и сообщать информацию предназначенным кураторам.

Согласно документам из архива Штази, опубликованным немецким изданием Welt am Sonntag, Фридрих был информатором под кодовым именем "Питер Бернштейн".

Он предоставлял информацию о своих товарищах солдатах, с которыми он работал во время военной службы в вооруженных силах. Документы свидетельствуют о том, что он представил ряд крайне компрометирующих сообщений о своих коллегах.