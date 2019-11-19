Під час розгону протесту в Тбілісі затримано 37 осіб, опозиція не здається

Під час розгону акції протесту у понеділок біля будівлі парламенту Грузії в центрі Тбілісі поліція затримала 37 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в пресслужбі МВС Грузії.

Затриманих обвинувачують у порушенні статей 173 (непокора законним вимогам співробітника правоохоронних органів) і 166 (хуліганство) Кодексу адміністративних правопорушень.

Також зазначається, що під час сутичок постраждали 4 учасники акції і 2 правоохоронці. "Постраждалих в медичних установах обстежили", - заявили у міністерстві.

Станом на вечір понеділка після розгону активістів акція опозиції на проспекті Руставелі призупинена, повідомляє агентство "Новости-Грузия". Громадські активісти та політики проводять консультації, щоб спланувати свої подальші дії після розгону протестувальників, які блокували парламент. Проти учасників протесту, нагадаємо, застосували водомети і сльозогінний газ.

Біля парламенту залишилися кілька протестувальників у наметах, але вони розмістилися на тротуарі і автомобільний рух на проспекті Руставелі відкритий.

У вівторок вранці організатори акції і політики вирушать на судові процеси своїх активістів, які були затримані під час розгону. Також лідери опозиції зберуться, щоб розробити подальшу стратегію дій.

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Опозиція заявляє, що не припинить протест, поки не буде задоволено їх вимогу про проведення дострокових пропорційних виборів парламенту. Правоохоронці повідомили організаторам акції, що вони мають право продовжувати протест у мирній обстановці.

14 листопада на проспекті Руставелі під парламентом Грузії почалися протести після того, як депутати провалили голосування з реформи виборчої системи, яку пообіцяла провести влада.

Нагадаємо, головні вимоги учасників протесту, який почався минулого тижня, - це проведення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою, а також відставка уряду і зміна нинішнього складу ЦВК.