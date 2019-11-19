Во время разгона протеста в Тбилиси задержаны 37 человек, оппозиция не сдеается

Во время разгона акции протеста в понедельник у здания парламента Грузии в центре Тбилиси полиция задержала 37 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Задержанных обвиняют в нарушении статей 173 (неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов) и 166 (хулиганство) Кодекса административных правонарушений.

Также отмечается, что во время столкновений пострадали 4 участника акции и 2 правоохранители. "Пострадавших в медицинских учреждениях обследовали", - заявили в министерстве.

По состоянию на вечер понедельника после разгона активистов акция оппозиции на проспекте Руставели приостановлена, сообщает агентство "Новости-Грузия". Общественные активисты и политики проводят консультации, чтобы спланировать свои дальнейшие действия после разгона протестующих, которые блокировали парламент. Против протестующих, напомним, применили водометы и слезоточивый газ.

У парламента остались несколько протестующих в палатках, но они разместились на тротуаре и автомобильное движение на проспекте Руставели открыто.

Во вторник утром организаторы акции и политики отправятся на судебные процессы своих активистов, которые были задержаны во время разгона. Также лидеры оппозиции соберутся, чтобы разработать дальнейшую стратегию действий.

Читайте также В Тбилиси начался разгон протестующих из-под здания парламента

Оппозиция заявляет, что не прекратит протест, пока не будут удовлетворены их требования о проведении досрочных пропорциональных выборов парламента. Правоохранители сообщили организаторам акции, что они имеют право продолжать протест в мирной обстановке.

14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы, которую пообещала провести власть.

Напомним, главные требования участников протеста, который начался на прошлой неделе, - это проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава ЦИК.