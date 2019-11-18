У Тбілісі почався розгін протестувальників з-під будівлі парламенту
Грузинський спецназ почав витісняти людей, які заблокували входи до парламенту Грузії у Тбілісі.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на грузинський "Перший канал".
Правоохоронці затримали кількох людей під парламентом, повідомляється про 10 осіб. Силовики також почали звільняти заблоковану вулицю Руставелі.
Речник Міністерства внутрішніх справ дав організаторам мітингу 30-хвилинний термін, щоб звільнити територію біля будівлі парламенту, після чого спецназ розпочав очищення території біля парламенту від протестувальників.
Поліція застосовує водомети.
[ВИДЕО] - #Спецназ применил против протестующих дубинки и водометы#демонстранты #Тбилиси #Грузия #протесты pic.twitter.com/2MWiQLJOaM— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) November 18, 2019
Через пікетування парламенту засідання сьогодні, 18 листопада, ймовірно, вже не відбудеться. Члени більшості не прийшли в парламент, а трьох депутатів, які прибули на місце, не пустили до будівлі законодавчого органу.
Нагадаємо, головні вимоги учасників протесту, який почався минулого тижня, - це проведення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою, а також відставка уряду і зміна нинішнього складу ЦВК.
14 листопада на проспекті Руставелі під парламентом Грузії почалися протести після того, як депутати провалили голосування з реформи виборчої системи, яку пообіцяла провести влада.