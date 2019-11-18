У Тбілісі почався розгін протестувальників з-під будівлі парламенту

Грузинський спецназ почав витісняти людей, які заблокували входи до парламенту Грузії у Тбілісі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на грузинський "Перший канал".

Правоохоронці затримали кількох людей під парламентом, повідомляється про 10 осіб. Силовики також почали звільняти заблоковану вулицю Руставелі.

Речник Міністерства внутрішніх справ дав організаторам мітингу 30-хвилинний термін, щоб звільнити територію біля будівлі парламенту, після чого спецназ розпочав очищення території біля парламенту від протестувальників.

Поліція застосовує водомети.

Через пікетування парламенту засідання сьогодні, 18 листопада, ймовірно, вже не відбудеться. Члени більшості не прийшли в парламент, а трьох депутатів, які прибули на місце, не пустили до будівлі законодавчого органу.

Нагадаємо, головні вимоги учасників протесту, який почався минулого тижня, - це проведення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою, а також відставка уряду і зміна нинішнього складу ЦВК.

14 листопада на проспекті Руставелі під парламентом Грузії почалися протести після того, як депутати провалили голосування з реформи виборчої системи, яку пообіцяла провести влада.