США обдумують санкції проти Сербії через угоди з РФ про озброєння

Міністр закордонних справ Сербії висловив сподівання, що США не запровадять санкції проти балканської країни. 8 листопада він зустрівся з американським посадовцем, відповідальним за ембарго проти держав, які купують зброю у Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише АР.

Томас Зежецький, посол Бюро з питань міжнародної безпеки та нерозповсюдження Державного департаменту США, в п'ятницю провів переговори з сербськими чиновниками, акцентуючи увагу на нещодавньому поспішному озброєнні Сербії Росією.

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Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив після переговорів, що Сербії "нема чого приховувати".

Зежецький не виступав, але Посольство США в Белграді раніше закликало проти "угод з Росією, які загрожують запровадженням санкцій".

Як відомо, Росія повідомила, що передасть Сербії зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С" найближчими місяцями.