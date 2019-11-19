В Сербии опубликовали видео встречи российского разведчика с "агентом" в Белграде

В Сербии обсуждают опубликованное на YouTube видео, на котором якобы сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба России Георгий Клебан дает взятку "сербскому агенту – высокопоставленному чиновнику".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Slobodna Evropa.

На видео зафиксирована вечерняя встреча, видно, как "российский разведчик" дает пакет "сербскому агенту", который кладет его в машину.

Когда после встречи "сербский агент" раскрывает пакет, то находит конверт с деньгами.

Согласно информации автора видео, встреча произошла в Белграде.

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Обнародовал кадры 17 ноября пользователь "Kdjuey Lskduf", впоследствии об этом ролике написали многочисленные СМИ.

Аутентичность видео, а также когда его сделали, журналисты Радио Свободная Европа определить не смогли.

Согласно анализу журналиста Bellingcat Кристо Грозева, на записи можно увидеть Георгия Клебана, помощника атташе по вопросам обороны дипломатического представительства РФ в Сербии.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Сербии, Клебан свое время занимал должность помощника атташе в посольстве России в Белграде, но его уволили с этой должности в июне 2019 года.