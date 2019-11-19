Суд ЄС ухвалив рішення щодо судової реформи Польщі

Суд Європейського Союзу вирішив, що є підстави ставити під сумнів незалежність нового дисциплінарного органу при Верховному суді Польщі, який здійснює моніторинг та потенційне покарання суддів.

Текст рішення є у розпорядженні "Європейської правди".

Суд ЄС залишив визначення того, чи є нова Дисциплінарна палата незалежною, за найвищим судом Польщі.

Європейський суд відповідав на запитання Верховного суду Польщі щодо законності палати, яка була запроваджена правою партією влади PiS.

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Якщо Верховний суд вирішить, що Дисциплінарна палата не є незалежною, він може припинити передавати їй справи щодо виходу суддів на пенсію.



Багато хто з призначених до палати був рекомендований партією, яку лідери ЄС засудили за втручання в правову систему країни.

Раніше Європейський суд визнав, що правила зниження пенсійного віку для суддів Верховного суду порушують законодавство ЄС.