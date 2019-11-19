Суд ЄС ухвалив рішення щодо судової реформи Польщі
Суд Європейського Союзу вирішив, що є підстави ставити під сумнів незалежність нового дисциплінарного органу при Верховному суді Польщі, який здійснює моніторинг та потенційне покарання суддів.
Текст рішення є у розпорядженні "Європейської правди".
Суд ЄС залишив визначення того, чи є нова Дисциплінарна палата незалежною, за найвищим судом Польщі.
Європейський суд відповідав на запитання Верховного суду Польщі щодо законності палати, яка була запроваджена правою партією влади PiS.
Якщо Верховний суд вирішить, що Дисциплінарна палата не є незалежною, він може припинити передавати їй справи щодо виходу суддів на пенсію.
Багато хто з призначених до палати був рекомендований партією, яку лідери ЄС засудили за втручання в правову систему країни.
Раніше Європейський суд визнав, що правила зниження пенсійного віку для суддів Верховного суду порушують законодавство ЄС.