Суд ЕС принял решение о судебной реформе Польши
Суд Европейского Союза решил, что есть основания ставить под сомнение независимость нового дисциплинарного органа при Верховном суде Польши, осуществляющего мониторинг и потенциальное наказание судей.
Текст решения имеется в распоряжении "Европейской правды".
Суд ЕС оставил определение того, является ли новая Дисциплинарная палата независимой, за высоким судом Польши.
Европейский суд отвечал на вопросы Верховного суда Польши о законности палаты, которая была введена правой партией власти PiS.
Если Верховный суд решит, что Дисциплинарная палата не является независимой, он может прекратить передавать ей дела по выходу судей на пенсию.
Многие из назначенных в палату был рекомендован партией, которую лидеры ЕС осудили за вмешательство в правовую систему страны.
Ранее Европейский суд признал, что правила снижения пенсионного возраста для судей Верховного суда нарушают законодательство ЕС.