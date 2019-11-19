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Суд ЕС принял решение о судебной реформе Польши

Вторник, 19 ноября 2019, 11:47

Суд Европейского Союза решил, что есть основания ставить под сомнение независимость нового дисциплинарного органа при Верховном суде Польши, осуществляющего мониторинг и потенциальное наказание судей.

Текст решения имеется в распоряжении "Европейской правды".

Суд ЕС оставил определение того, является ли новая Дисциплинарная палата независимой, за высоким судом Польши.

Европейский суд отвечал на вопросы Верховного суда Польши о законности палаты, которая была введена правой партией власти PiS.

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Если Верховный суд решит, что Дисциплинарная палата не является независимой, он может прекратить передавать ей дела по выходу судей на пенсию.

Многие из назначенных в палату был рекомендован партией, которую лидеры ЕС осудили за вмешательство в правовую систему страны.

Ранее Европейский суд признал, что правила снижения пенсионного возраста для судей Верховного суда нарушают законодательство ЕС.

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Польша Суд ЕС
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