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Кремль: підсумковий документ "нормандського" саміту готується

Вівторок, 19 листопада 2019, 13:40

Підсумковий документ до саміту "нормандської четвірки" готується, але поки не вирішено, яким він буде: декларативним чи зобов'язувальним.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Можна очікувати, що узгоджуватиметься якийсь текст. Що це буде за документ і чи буде він підписним, поки що говорити передчасно. Наразі якихось спільних рішень з цього приводу не було", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що в дипломатичній практиці бувають документи, які підписують, а бувають документи, які ухвалюють без підпису.

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"Як правило, приймаються різні заяви, декларації, меморандуми тощо. Деякі домовленості, плани дій, дорожні карти, угоди - документи, які носять зобов'язувальний характер, вони найчастіше підписуються", - сказав Пєсков.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко раніше заявляв, що підсумковий документ майбутньої зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції і Росії вже узгодили їхні радники.

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