Пристайко спростував узгодження підсумкового документу "нормандського" саміту

Підсумковий документ майбутньої зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції і Росії узгодили лише в частині формули Штайнмаєра, а решту питань досі обговорюють.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Коментуючи повідомлення російських ЗМІ про те, що в попередньо погодженому підсумковому документі "нормандського" саміту немає пункту про передачу Києву контролю над кордоном до виборів, міністр сказав: "Погоджена лише та частина, яка стосується формули Штайнмаєра. Я не знаю, яким буде остаточний документ, але погоджений на даний час радниками насправді дуже короткий і фактично відзначає лише досягнутий прогрес".

Пристайко додав, що, "наприклад, там написано, що сторони вітають завершення розведення і відновлення сполучення в Станиці Луганській, обмін полоненими і уповноважують своїх міністрів закордонних справ, умовно кажучи, працювати далі. Це дозволяє росіянам сказати, що там немає контролю над кордоном, але там взагалі нічого немає".

Очільник зовнішньополітичного відомства зауважив, що це "вкид" з боку Росії, щоб створити ще більше напруження в Україні, і такі провокації постійні.

"Ви подивіться, у Мінську погоджують формулу Штайнмаєра, а потім виходять "керівники ЛНР/ДНР" і заявляють, що у Києві нарешті зрозуміли, що ніколи не матимуть над нами влади. Поза сумнівом, це робиться для підбурення населення проти миротворчої політики Президента Зеленського", - переконаний глава МЗС.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель днями заявила, що передумови для саміту "нормандської четвірки" створені і він відбудеться у Парижі.

Помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що терміни проведення саміту в "нормандському форматі" поки не обговорювалися, але, враховуючи графік Владіміра Путіна, в жовтні зустріч навряд чи відбудеться.