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Зеленський озвучив питання, які підніме на "нормандській зустрічі"

Вівторок, 19 листопада 2019, 13:38

Президент Володимир Зеленський на саміті в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі планує підійняти питання конкретних термінів деокупації Донбасу та повернення усіх українських політв’язнів та полонених.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив на брифінгу з прем’єром Чехії у Києві.

Зеленський зазначив, що зараз відбувається серйозна підготовка до саміту, тому що він хотів би "реальних результатів".

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"Ми не можемо просто про це говорити. Треба домовлятися про повернення наших територій. Я говорю про зрозумілі терміни. Я хочу говорити про деокупацію Донбасу з більш-менш чіткими термінами", - сказав президент України, додавши, що підніме це питання на саміті.

Він зауважив, що у питанні повернення полонених теж необхідно говорити про конкретні терміни

"Ми хочемо всіх наших людей повернути додому... Я хочу говорити: Коли? Якщо всіх, то коли? Конкретні терміни", - сказав Зеленський.

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Він додав, що на саміті буде обговорено "серйозні питання", пов'язані з безпековою ситуацією і місцевими виборами, а також гуманітарні і соціальні питання.

Зеленський сказав, що вважає успіхом саме проведення "нормандської зустрічі", оскільки цей формат був заблокований з 2016 року.

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