Україна та Чехія заявили про рестарт відносин

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш та президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Києві заявили про рестарт відносин між державами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський на спільному брифінгу з Бабішем підкреслив, що це перший візит чеського прем’єра до України з 2008 року.

"Коли ми говоримо про рестарт – це бажання зустрічатися і бажання домовлятися. Цей приїзд говорить про те, що ми виходимо на новий рівень відносин між нашими країнами", - сказав глава української.

Він подякував Празі за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

"Позиція пана прем'єра, що Крим і Донбас – це Україна. На цьому можемо поставити крапку. Це є позиція Чехії щодо нашого суверенітету", - додав Зеленський.

Бабіш підкреслив, що останнім часом "з Європи не дуже багато прем’єрів приїжджало", і це потрібно змінювати.

"З нами є велика делегація з підприємцями щодо інвестицій… Тому я говорю про невеликий рестарт. Тому я кажу, що ми будемо частіше бачитись", - підкреслив чеський прем’єр.

Він також висловив сподівання, що Володимир Зеленський відвідає Чехію під час головування Праги у Вишеградській четвірці.

У вівторок під час українсько-чеського бізнес-форуму у Києві Бабіш заявив, що Чехія підтримує територіальну цілісність України і реформи, які проводяться в країні.