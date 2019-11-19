Прем’єр Чехії заявив у Києві, що підтримує територіальну цілісність України

Чехія підтримує територіальну цілісність України і реформи, які проводяться в країні, заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це він сказав під час українсько-чеського бізнес-форуму у Києві.

"Ми бачимо в Україні нове політичне середовище, яке має серйозну підтримку українського суспільства. Звичайно, ми підтримуємо територіальну цілісність, суверенітет України, і, звісно, реформи, які відбуваються в різних сферах", - сказав Бабіш.

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Він також зазначив, що багато чеських підприємства зацікавлені вести бізнес в Україні або співпрацювати з українськими компаніями.

"Ми вранці з паном прем'єром Олексієм Гончаруком зустрічалися і маємо цілий список від наших компаній, що б вони хотіли, яку вести діяльність. Це і енергетика, ІТ, наші компанії також могли б поставляти і транспортну техніку, і військову техніку", - зазначив він, додавши, що товарообіг між країнами збільшується.

Нагадаємо, у вересні до МЗС України запросили посла Чехії у зв’язку із зустріччю президента Чехії Мілоша Земана з представниками чеської неурядової організації "Світова рада підкарпатських русинів".

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Представники цієї організації заявили, що "представляють інтереси русинів, які домагаються автономії в складі України".

Чеський дипломат заперечив будь-які заклики з боку Чехії щодо русинської автономії у Закарпатті та підтвердив підтримку територіальної цілісності України.

31 жовтня до МЗС знову запросили посла Чехії через візит прокремлівської кримськотатарської організації "Къирым бирлиги" на офіційний прийом у Празькому Граді. Тоді Земан заявив, що не запрошував їх, а тільки русинів, які привели з собою кримських татар.

Представниця "Къырым бирлиги" Таміла Німетуллаєва на заході сфотографувалася з прем’єром Чехії Андреєм Бабішем.

Речник Земана запевнив, що президент вважає анексію Криму незаконною.