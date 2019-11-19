Украина и Чехия заявили о рестарте отношений

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Киеве заявили о рестарте отношений между государствами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский на совместном брифинге с Бабишем подчеркнул, что это первый визит чешского премьера в Украину с 2008 года.

"Когда мы говорим о рестарте - это желание встречаться и желание договариваться. Этот приезд говорит о том, что мы выходим на новый уровень отношений между нашими странами", - сказал глава украинского государства.

Он поблагодарил Прагу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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"Позиция господина премьера, что Крым и Донбасс - это Украина. На этом можем поставить точку. Это позиция Чехии по поводу нашего суверенитета", - добавил Зеленский.

Бабиш подчеркнул, что в последнее время "из Европы не очень много премьеров приезжало", и это нужно менять.

"С нами большая делегация предпринимателей по инвестициям... Поэтому я говорю о небольшом рестарте. Поэтому я говорю, что мы будем чаще видеться", - подчеркнул чешский премьер.

Он также выразил надежду, что Владимир Зеленский посетит Чехию во время председательства Праги в Вышеградской четверке.

Во вторник во время украинско-чешского бизнес-форума в Киеве Бабиш заявил, что Чехия поддерживает территориальную целостность Украины и реформы, которые проводятся в стране.