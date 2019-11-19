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Хорватія: до 90% вчителів країни приєдналися до страйку

Вівторок, 19 листопада 2019, 15:11

Хорватські вчителі, які вимагають підвищення заробітної плати, розширюють поточний страйк, роблячи його загальнонаціональним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Страйк проводиться частково з минулого місяця, у певних муніципалітетах в окремі дні припинялися заняття. Профспілки заявили у вівторок, що тепер розпочинають загальнонаціональний страйк, а також планують вуличні протести.

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Один з лідерів, Бранімир Михалинець, заявив, що до страйку приєдналися понад 90% вчителів та інших працівників освіти. Він назвав це "боротьбою за гідність та (соціальний) статус".

Хорватські викладачі кажуть, що їхні зарплати нижчі від зарплат інших державних службовців.

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