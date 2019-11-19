Хорватія: до 90% вчителів країни приєдналися до страйку
Вівторок, 19 листопада 2019, 15:11
Хорватські вчителі, які вимагають підвищення заробітної плати, розширюють поточний страйк, роблячи його загальнонаціональним.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
Страйк проводиться частково з минулого місяця, у певних муніципалітетах в окремі дні припинялися заняття. Профспілки заявили у вівторок, що тепер розпочинають загальнонаціональний страйк, а також планують вуличні протести.
Читайте також
Один з лідерів, Бранімир Михалинець, заявив, що до страйку приєдналися понад 90% вчителів та інших працівників освіти. Він назвав це "боротьбою за гідність та (соціальний) статус".
Хорватські викладачі кажуть, що їхні зарплати нижчі від зарплат інших державних службовців.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua