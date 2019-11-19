Хорватия: до 90% учителей страны присоединились к забастовке
Вторник, 19 ноября 2019, 15:11
Хорватские учителя, требующие повышения заработной платы, расширяют текущую забастовку, делая ее общенациональной.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
Забастовка проводится частично с прошлого месяца, в определенных муниципалитетах в отдельные дни прекращались занятия. Профсоюзы заявили во вторник, что теперь начинают общенациональную забастовку, а также планируют уличные протесты.
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Один из лидеров, Бранимир Михалинец, заявил, что к забастовке присоединились более 90% учителей и других работников образования. Он назвал это "борьбой за достоинство и (социальный) статус".
Хорватские преподаватели говорят, что их зарплаты ниже зарплат других государственных служащих.
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