Хорватия: до 90% учителей страны присоединились к забастовке

Хорватские учителя, требующие повышения заработной платы, расширяют текущую забастовку, делая ее общенациональной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Забастовка проводится частично с прошлого месяца, в определенных муниципалитетах в отдельные дни прекращались занятия. Профсоюзы заявили во вторник, что теперь начинают общенациональную забастовку, а также планируют уличные протесты.

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Один из лидеров, Бранимир Михалинец, заявил, что к забастовке присоединились более 90% учителей и других работников образования. Он назвал это "борьбой за достоинство и (социальный) статус".

Хорватские преподаватели говорят, что их зарплаты ниже зарплат других государственных служащих.