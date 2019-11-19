Чиновник Білого дому на слуханнях про імпічмент: вимоги Трампа були недоречними

Александр Віндман, підполковник армії США та експерт з питань України в Раді нацбезпеки, заявив, що вважає "недоречною" телефонну розмову президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час відкритого слухання у Палаті представників в рамках розслідування щодо імпічменту.

Віндман слухав телефону розмову у Ситуаційній кімнаті з колегами з Білого дому. "У мене телефонна розмова викликала занепокоєння. Те, що я почув, було неналежним, і я повідомив про свої занепокоєння містеру Гейзенбергу (головний юрист Білого дому, - ред.)", - сказав він.

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"Неправильно, щоб президент США вимагав від закордонного уряду розслідувати справу проти громадянина США та політичного опонента. Також було зрозуміло, що якби Україна проводила розслідування щодо виборів 2016 року, щодо Байдена та "Бурісми", це було б інтерпретовано як партійна гра. Це, безсумнівно, призведе до того, що Україна втратить двосторонню підтримку, підірве національну безпеку США та просуне стратегічні цілі Росії в регіоні", - сказав Віндман.

Підполковник також засвідчив, що під час зустрічі 10 липня в кабінеті колишнього радника з питань національної безпеки Джона Болтона посол ЄС Гордан Сондланд "втрутився" і сказав, що для того, щоб отримати зустріч у Білому домі, українцям доведеться забезпечити "результати" , "це розслідування, конкретні розслідування".

Після цього, за словами Віндмана, Болтон "різко закінчив зустріч".

Віндман вже давав свідчення за закритими дверима і раніше заявив, що із розмови йому стало зрозуміло, що Україна не отримає військову допомогу, поки не зробить те, що хотів Трамп.

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