У США почалися публічні слухання чотирьох ключових свідків у справі про імпічмент

У Палаті представників США почалися публічні слухання чотирьох свідків у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Першими виступлять двоє чиновників Білого дому: експерт з питань України підполковник Александр Віндман та помічниця віцепрезидента США Дженніфер Вільямс.

Після них свідчення даватимуть колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер та колишній головний радник з питань Росії та Європи у Раді національної безпеки Тім Моррісон.

Віндман, Вільямс і Моррісон слухали телефонну розмову Дональда Трампа із Володимиром Зеленським в режимі реального часу.

Вони вже давали свідчення за закритими дверима. Віндман і Моррісон раніше заявили, що із розмови їм стало зрозуміло, що Україна не отримає військову допомогу, поки не зробить те, що хотів Трамп.

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