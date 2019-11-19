Чиновник Белого дома на слушаниях об импичменте: требования Трампа были неуместными

Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности, заявил, что считает "неуместным" телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время открытого слушания в Палате представителей в рамках расследования об импичменте.

Виндман слушал телефонный разговор в ситуационной комнате с коллегами из Белого дома. "У меня телефонный разговор вызвал беспокойство. То, что я услышал, было неправильно, и я сообщил о своем беспокойстве мистеру Хейзенбергу (главный юрист Белого дома, - ред.)", - сказал он.

"Неправильно, чтобы президент США требовал от зарубежного правительства расследовать дело против гражданина США и политического оппонента. Также было понятно, что если бы Украина проводила расследование в отношении выборов 2016 года, по Байдену и "Бурисме ", это было бы интерпретировано как партийная игра. Это, несомненно, привело к тому, что Украина потеряла двустороннюю поддержку, подрывало национальную безопасность США и продвинуло бы стратегические цели России в регионе", - сказал Виндман.

Подполковник также засвидетельствовал, что во время встречи 10 июля в кабинете бывшего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона посол ЕС Гордан Зондланд "вмешался" и сказал, что для того, чтобы получить встречу в Белом доме, украинцам придется обеспечить "результаты", "это расследования, конкретные расследования ".

После этого, по словам Виндмана, Болтон "резко закончил встречу".

Виндман уже давал показания за закрытыми дверями и ранее заявил, что из разговора ему стало понятно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, что хотел Трамп.