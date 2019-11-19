Глава МЗС Литви про повернуті Росією кораблі: вкрали тисячу доларів, а повертають сто

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що не слід вважати прогресом повернення Україні трьох захоплених Росією військових кораблів, оскільки така дія не свідчить ні про ніяку "великої перемоги".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Міністр сказав, що повернення суден слід порівняти з ситуацією, "коли хтось вкрав тисячу доларів, а потім повертає сто".

"Можливо це і грубе порівняння, але я не вважаю, що це велика перемога. Ці судна вони і так повинні були повернути. Зрештою, нагадаю, що моряків повинні були повернути за рішенням Морського трибуналу ООН, проте вони були обмінені", - сказав Лінкявічюс.

"Це не слід оцінювати як якийсь особливий прогрес. Це певний крок, що і так повинно було статися", - додав він.

Нагадаємо, 18 листопада Міністерство закордонних справ Росії заявило, що передало Україні кораблі, затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Пресцентр Командування Військово-Морських Сил України підтвердив, що катери "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу" прямують додому.