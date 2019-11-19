Глава МИД Литвы о возвращенных Россией кораблях: украли тысячу долларов, а возвращают сто

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не следует считать прогрессом возвращение Украине трех захваченных Россией военных судов, поскольку такое действие не свидетельствует ни о никакой "большой победе".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Министр сказал, что возврат судов следует сравнить с ситуацией, "когда кто-то украл тысячу долларов, а потом возвращает сто".

"Возможно это и грубое сравнение, но я не считаю, что это большая победа. Эти суда они и так должны были вернуть. В конце концов, напомню, что моряков должны были вернуть по решению Морского трибунала ООН, однако они были обменены", – сказал Линкявичюс.

"Это не следует оценивать как какой-то особый прогресс. Это определенный шаг, что и так должно было произойти", – добавил он.

Напомним, 18 ноября Министерство иностранных дел России заявило, что передало Украине корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины подтвердил, что катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.