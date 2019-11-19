ЄС прокоментував повернуті Росією кораблі: давно час, але до РФ є ще питання

ЄС неодноразово підкреслював, що Росія має виконати наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року та повернути захоплені судна Україні. ЄС досі очікує, що РФ забезпечить вільний доступ до Азовського моря.

Про це заявили у представництві ЄС в Україні на запит "Європейської правди".

"Три українські військово-морські судна, захоплені російськими прикордонниками під час ескалації в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, були повернуті в Україну на підставі домовленості між Росією та Україною. Це сталося з великим запізненням. ЄС неодноразово підкреслював, що Росії потрібно виконувати наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року та повернути захоплені судна Україні", - зазначили дипломати.

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"Європейський Союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний проїзд до Азовського моря, відповідно до міжнародного права. Україна проявила конструктивний підхід для просування вперед у вирішенні конфлікту, який є наслідком актів Росії проти України, і ми очікуємо, що Росія відповість взаємністю цим починанням подібними позитивними кроками", - додали в представництві ЄС в Україні.

Нагадаємо, 18 листопада Міністерство закордонних справ Росії заявило, що передало Україні кораблі, затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Пресцентр Командування Військово-Морських Сил України підтвердив, що катери "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу" прямують додому.