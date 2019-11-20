Ситуація з польськими квотами на автоперевезення 2020 року може погіршитися - міністр

Ситуація з вантажними автоперевезеннями через польський кордон в 2020 році може погіршитися у зв'язку з тим, що Польща видає додаткові дозволи цьогоріч за рахунок наступного року.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Міністерство інфраструктури України домовилося з Міністерством інфраструктури Польщі анулювати 160 тис. колишніх дозволів на в'їзд з 12 листопада 2019 року. Польща погодилася також надати до кінця року додатково 5 тисяч нових дозволів і 10 тисяч дозволів за рахунок квоти на 2020 рік.

"П'ять тисяч дозволів вони передали, вже всі вибрані. Всі пункти видачі дозволів ми облаштували онлайн-камерами, щоб все було видно в режимі онлайн. Домовилися, що ще 10 тис. вони видають, але за рахунок наступного року. Це буде після перерозподілу контингенту дозволів. Розподіл має бути після зустрічі з міністром (інфраструктури Польщі), ми з ним зустрічаємося 27 числа", - сказав міністр.

Криклій підкреслив, що постарається переконати польську сторону в необхідності збільшення кількості дозволів, але, "з огляду на позицію Польщі, це нелегко".

"Це нелегко, і представники автоперевізників повинні не нас саботувати і намагатися на нас "тиснути", а й на поляків насамперед. Тому що багато українців працює і на польській стороні", - зазначив глава відомства.

У той же час він додав, що міністерство, в свою чергу, буде боротися з несистемним розподілом дозволів.

"Потрібно розуміти: частково ця проблема є штучною, оскільки там корупція, несистемне розподіл. Ці речі ми вже почали міняти і точно значно покращимо, оскільки у нас буде автоматичний реєстр. Це все буде через електронний кабінет перевізника. Вже до кінця року запустимо всі ці речі", - додав міністр.

Як відомо, потреба українських перевізників у польських дозволах на автоперевезення становить не менше 200 тисяч дозволів на рік. Проблема виникла минулого року через позицію Польщі встановити квоту на міжнародні автомобільні перевезення у 2019 році на рівні 130 тисяч дозволів. Ключовий аргумент польської переговорної команди - інтереси польських перевізників.

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