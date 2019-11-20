Ситуация с польскими квотами на автоперевозки в 2020 году может ухудшиться – министр

Ситуация с грузовыми автоперевозками через польскую границу в 2020 году может ухудшиться в связи с тем, что Польша выдает дополнительные разрешения в этом году за счет следующего года.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Министерство инфраструктуры Украины договорилось с Министерством инфраструктуры Польши аннулировать 160 тыс. бывших разрешений на въезд с 12 ноября 2019 года. Польша согласилась также предоставить до конца года дополнительно 5000 новых разрешений и 10 000 разрешений за счет квоты на 2020 год.

"5 тысяч разрешений они передали, уже все выбраны. Все пункты выдачи разрешений мы обустроили онлайн-камерами, чтобы все было видно в режиме онлайн. Договорились, что еще 10 тысяч они выдают, но за счет следующего года. Это будет после перераспределение контингента разрешений. Распределение должно быть после встречи с министром (инфраструктуры Польши), мы с ним встречаемся 27 числа", - сказал министр.

Криклий подчеркнул, что постарается убедить польскую сторону в необходимости увеличения количества разрешений, но, "учитывая позицию Польши, это нелегко".

"Это нелегко, и представители автоперевозчиков должны не нас саботировать и пытаться на нас давить, но и на поляков в первую очередь. Потому что многие украинцы работают и на польской стороне", - отметил глава ведомства.

В то же время он добавил, что министерство, в свою очередь, будет бороться с несистемным распределением разрешений.

"Нужно понимать, что частично эта проблема является искусственной, поскольку там коррупция, несистемное распределение. Эти вещи мы уже начали менять и точно значительно улучшим, поскольку у нас будет автоматический реестр. Это все будет идти через электронный кабинет перевозчика. Уже к концу года запустим все это", - добавил министр.

Как известно, потребность украинских перевозчиков в польских разрешениях на перевозки составляет не менее 200 тысяч в год. Проблема возникла в прошлом году из-за позиции Польши установить квоту на международные автомобильные перевозки в 2019 году на уровне 130 тысяч разрешений. Ключевой аргумент польской переговорной команды - интересы польских перевозчиков.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина подготовила контрмеры на отказ Польши увеличить квоту.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба призвал Польшу пойти на уступки в ответ на то, что Киев дал формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.

В МИД Польши заявляли, что "не принимают принципов торговли в вопросе исторического наследия".

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