Грузія: під будівлею уряду - штовханина між протестувальниками і поліцією

Протестувальники символічно повісили замок на паркані біля будівлі адміністрації уряду Грузії в Тбілісі. Спочатку вони намагалися замкнути головний під'їзд, але мобілізована поліція не допустила їх до місця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IPN.

Спроби поставити замок на ворота призвели до невеликого протистояння правоохоронців та протестувальників.

Обидві сторони залишаються на місці події. Представники опозиції і громадські активісти запланували 21 листопада провести акцію протесту біля будівлі адміністрації уряду.

Акція анонсована на 11:00 за місцевим часом, засідання уряду назначене на 10:00.

Тим часом у Тбіліському міському суді вночі винесли вирок 12 активістам опозиції, затриманим 18 листопада під час розгону акції протесту біля парламенту Грузії.

До адміністративного арешту засудили десятьох осіб, зокрема вісьмох громадських активістів та двох представників опозиційної партії "Єдиний національний рух". Ще двоє активістів отримали усне попередження та штраф.

Суддя переніс розгляд справ ще 25 затриманих.