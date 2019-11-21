Грузия: под зданием правительства – потасовка между протестующими и полицией

Протестующие символически повесили замок на заборе у здания администрации правительства Грузии в Тбилиси. Сначала они пытались запереть главный подъезд, но полиция не допустила их к месту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IPN.

Попытки повесить замок на ворота привели к небольшой потасовке между правоохранителями и протестующими.

Обе стороны остаются на месте происшествия. Представители оппозиции и общественные активисты запланировали 21 ноября провести акцию протеста у здания администрации правительства.

Акция анонсирована на 11:00 по местному времени, заседание правительства назначено на 10:00.

Между тем в Тбилисском городском суде ночью вынесли приговор 12 активистам оппозиции, задержанным 18 ноября во время разгона акции протеста у парламента Грузии.

К административному аресту приговорили десять человек, в том числе восемь общественных активистов и двух представителей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Еще двое активистов получили устное предупреждение и штраф.

Судья перенес рассмотрение дел еще 25 задержанных.