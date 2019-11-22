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У ЄС чекають від Путіна "значущих кроків" у Парижі

П'ятниця, 22 листопада 2019, 07:50

У ЄС вказують на "обнадійливі" сигнали в процесі реалізації Мінських угод та очікують "значущих кроків" від Росії на саміті "нормандської четвірки".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це заявив голова відділу з відносин з країнами "Східного партнерства" зовнішньополітичної служби ЄС Річард Тіббельс на засіданні делегації Європарламенту з асоціації з Україною 21 листопада в Брюсселі.

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За словами Тіббельса, у Брюсселі бачать, що порушення припинення вогню на Донбасі продовжуються. Водночас у ЄС вказують на "обнадійливі" сигнали: обмін полоненими у вересні, розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському, розмінування, а також завершення 20 листопада будівництва мосту через річку Сіверський Донець в Станиці Луганській.

"Це були сміливі кроки української сторони", - зауважив чиновник зовнішньополітичної служби ЄС.

Він знову наголосив, що тепер Брюссель очікує від Росії "не менш значущих кроків для просування мінського процесу", їх Москва могла би здійснити вже на саміті "нормандської четвірки", запланованому на 9 грудня в Парижі.

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Водночас у ЄС очікують від української влади нових кроків у контексті "інклюзивного" підходу до громадян України на території ОРДЛО, який задекларував президент країни Володимир Зеленський.

"Ми думаємо, що ще є речі, які Україна може зробити. А саме, посилити підтримку (людей. - Ред.) у соціальних питаннях, таких як виплата пенсій громадянам на непідконтрольних уряду територіях і виборчі права внутрішньо переміщених осіб", - заявив Тіббельс.

За його словами, Україна нещодавно пообіцяла Євросоюзу ухвалити закон про виборчі права таких осіб до кінця року.

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Донбас та ОРДЛО Росія Путін
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