Сербський міністр, соратник президента, потрапив у плагіат-скандал

Міністра фінансів Сербії, якого університет звинуватив у плагіаті докторської дисертації, закликають піти у відставку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Белградський університет, один із найпрестижніших у Сербії, заявив, що Сініша Малі "буквально перейняв тексти або цілі абзаци з текстів інших авторів без вказівки імен авторів".

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Малі отримав докторський ступінь на факультеті організаційних наук Белградського університету.

Декан університету Іванка Попович заявила, що його стаття 2013 року, присвячена реструктуризації і приватизації, буде анульована.

Звинувачення призвело до закликів до відставки Малі, який є близьким союзником президента Александра Вучича і раніше займав пост мера Белграда.

У понеділок в Белграді анонсовано акцію протесту проти міністра.

Сам Малі заперечує звинувачення. "Я знаю, що не робив цього", - сказав міністр у четвер. "Зараз мене цікавить бюджет Сербії (на 2020 рік) і виконання роботи, за яку мені платять сербські громадяни", - додав обвинувачений чиновник.