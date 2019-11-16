Президент Сербії потрапив до лікарні через проблеми із серцем
Субота, 16 листопада 2019, 10:37
Президент Сербії Александар Вучич потрапив до лікарні через проблеми із серцем, заявило його відомство в суботу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Урядовець, який висловився на умовах анонімності, сказав у суботу: "Президент зараз в стабільному стані".
49-річного Вучича поклали до військового госпіталю в Белграді через серцево-судинні негаразди в п'ятницю, йдеться у повідомленні його відомства.
Колишній ультранаціоналіст Вучич став прем’єр-міністром у 2014 році та був обраний президентом у 2017 році.
Хоча роль президента церемоніальна, він зберігає політичний контроль як голова Сербської прогресивної партії, яка перебуває при владі з 2012 року.
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