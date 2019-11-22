Сербский министр, соратник президента, попал в плагиат-скандал
Министра финансов Сербии, которого университет обвинил в плагиате докторской диссертации, призывают уйти в отставку.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.
Белградский университет, один из самых престижных в Сербии, заявил, что Синиша Мали "буквально перенял тексты или целые абзацы из текстов других авторов без указания имен авторов".
Малые получил докторскую степень на факультете организационных наук Белградского университета.
Декан университета Иванка Попович заявила, что его статья 2013 года, посвящена реструктуризации и приватизации, будет аннулирована.
Обвинение привело к призывам к отставке Мали, который является близким союзником президента Александра Вучича и ранее занимал пост мэра Белграда.
В понедельник в Белграде анонсировано акцию протеста против министра.
Сам Мали отрицает обвинения. "Я знаю, что не делал этого", - сказал министр в четверг. "Сейчас меня интересует бюджет Сербии (на 2020 год) и выполнения работы, за которую мне платят сербские граждане", - добавил обвиняемый чиновник.