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Сербский министр, соратник президента, попал в плагиат-скандал

Пятница, 22 ноября 2019, 09:50

Министра финансов Сербии, которого университет обвинил в плагиате докторской диссертации, призывают уйти в отставку.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Белградский университет, один из самых престижных в Сербии, заявил, что Синиша Мали "буквально перенял тексты или целые абзацы из текстов других авторов без указания имен авторов".

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Малые получил докторскую степень на факультете организационных наук Белградского университета.

Декан университета Иванка Попович заявила, что его статья 2013 года, посвящена реструктуризации и приватизации, будет аннулирована.

Обвинение привело к призывам к отставке Мали, который является близким союзником президента Александра Вучича и ранее занимал пост мэра Белграда.

В понедельник в Белграде анонсировано акцию протеста против министра.

Сам Мали отрицает обвинения. "Я знаю, что не делал этого", - сказал министр в четверг. "Сейчас меня интересует бюджет Сербии (на 2020 год) и выполнения работы, за которую мне платят сербские граждане", - добавил обвиняемый чиновник.

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