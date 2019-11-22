В Італії затримали літню жінку, яка 50 років керувала авто без водійських прав
П'ятниця, 22 листопада 2019, 17:45
В Італії затримали і оштрафували 77-річну жінку, яка 50 років керувала автомобілем, не маючи водійських прав.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Il Gazettino.
Упіймати порушницю вдалося після того, як вона потрапила в ДТП разом з двома іншими автомобілями у провінції Тревізо.
У поліції розповіли, що 77-річна італійка не мала прав, хоча й переконувала, що загубила їх багато років тому. У поліції ж кажуть, що в базі даних немає жодного сліду про її водійські документи.
Жінці виписали штраф у розмірі 5110 євро і заарештували автомобіль.
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