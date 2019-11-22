В Італії затримали літню жінку, яка 50 років керувала авто без водійських прав

В Італії затримали і оштрафували 77-річну жінку, яка 50 років керувала автомобілем, не маючи водійських прав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Il Gazettino.

Упіймати порушницю вдалося після того, як вона потрапила в ДТП разом з двома іншими автомобілями у провінції Тревізо.

У поліції розповіли, що 77-річна італійка не мала прав, хоча й переконувала, що загубила їх багато років тому. У поліції ж кажуть, що в базі даних немає жодного сліду про її водійські документи.

Жінці виписали штраф у розмірі 5110 євро і заарештували автомобіль.