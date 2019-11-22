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В Италии задержали пожилую женщину, которая 50 лет руководила авто без водительских прав

Пятница, 22 ноября 2019, 17:45

В Италии задержали и оштрафовали 77-летнюю женщину, которая 50 лет управляла автомобилем, не имея водительских прав.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Il Gazettino.

Поймать нарушительницу удалось после того, как она попала в ДТП вместе с двумя другими автомобилями в провинции Тревизо.

В полиции рассказали, что у 77-летней итальянки не было прав, хотя она и убеждала, что потеряла их много лет назад. В полиции говорят, что в базе данных нет ни одного следа ее водительских документов.

Женщине выписали штраф в размере 5110 евро и арестовали автомобиль.

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