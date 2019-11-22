Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Арбітраж в Гаазі змінив назву "морської справи" України проти РФ і визначив графік

Трамп підтримав теорію змови, що Україна, а не РФ втручалася в американські вибори

Відмова Британії подати комісара загрожує юридичними наслідками новій Єврокомісії

Україна скасувала безкоштовні довгострокові візи для естонців






Глава МЗС Німеччини проти одностороннього виведення ядерної зброї

П'ятниця, 22 листопада 2019, 20:44

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловився проти того, щоб з Німеччини в односторонньому порядку вивезли дислокований ядерний арсенал союзників по НАТО.

Про це Маас заявив в японському місті Хіросіма, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Немає сенсу, якщо ядерну зброю просто перемістять з однієї країни в іншу. Якщо вона зникне, то вони повинна зникнути скрізь. Що стосується ядерного роззброєння, то нам потрібні угоди на широкій основі, не тільки в окремих країнах", - сказав Маас

На даний момент Німеччина зберігає близько 20 ядерних боєголовок США. Збройні сили Німеччини мають в режимі очікування реактивні літаки "Торнадо" для їх розгортання.

Німецький міністр прибув до Японії напередодні дводенного саміту глав МЗС країн "Великої двадцятки".

Маас в ході візиту до Хіросіми відвідав Меморіальний музей миру, поклав вінок, ушанувавши пам'ять про десятки тисяч жертв ядерних бомбардувань міст Хіросіма й Нагасакі, а також зустрівся з людьми, які пережили ті трагічні події.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Ядерна зброя Німеччина
powered by lun.ua