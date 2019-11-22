Глава МЗС Німеччини проти одностороннього виведення ядерної зброї

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловився проти того, щоб з Німеччини в односторонньому порядку вивезли дислокований ядерний арсенал союзників по НАТО.

Про це Маас заявив в японському місті Хіросіма, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Немає сенсу, якщо ядерну зброю просто перемістять з однієї країни в іншу. Якщо вона зникне, то вони повинна зникнути скрізь. Що стосується ядерного роззброєння, то нам потрібні угоди на широкій основі, не тільки в окремих країнах", - сказав Маас

На даний момент Німеччина зберігає близько 20 ядерних боєголовок США. Збройні сили Німеччини мають в режимі очікування реактивні літаки "Торнадо" для їх розгортання.

Німецький міністр прибув до Японії напередодні дводенного саміту глав МЗС країн "Великої двадцятки".

Маас в ході візиту до Хіросіми відвідав Меморіальний музей миру, поклав вінок, ушанувавши пам'ять про десятки тисяч жертв ядерних бомбардувань міст Хіросіма й Нагасакі, а також зустрівся з людьми, які пережили ті трагічні події.