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Глава МИД Германии против одностороннего выведения ядерного оружия

Пятница, 22 ноября 2019, 20:44

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался против того, чтобы из Германии в одностороннем порядке вывезли дислоцированный ядерный арсенал союзников по НАТО.

Об этом Маас заявил в японском городе Хиросима, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Нет смысла, если ядерное оружие просто переместят из одной страны в другую. Если оно исчезнет, ​​то оно должно исчезнуть везде. Что касается ядерного разоружения, то нам нужны соглашения на широкой основе, не только в отдельных странах", - сказал Маас.

На данный момент Германия хранит около 20 ядерных боеголовок США. Вооруженные силы Германии имеют в режиме ожидания реактивные самолеты "Торнадо" для их развертывания.

Немецкий министр прибыл в Японию накануне двухдневного саммита глав МИД стран "Большой двадцатки".

Маас в ходе визита в Хиросиму посетил Мемориальный музей мира, возложил венок, почтив память о десятках тысяч жертв ядерных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки, а также встретился с людьми, которые пережили те трагические события.

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Ядерное оружие Германия
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