ЄС розкритикував Росію за рішення визнавати людей "іноземними агентами"

У ЄС вважають ухвалення в РФ закону про "іноземних агентів" тривожним кроком, спрямованим проти вільних ЗМІ, та спробою змусити замовкнути незалежні голоси в Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речниці ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, оприлюдненій в суботу.

Європейський союз неодноразово заявляв, що чинне російське законодавство щодо визнання неурядових організацій та ЗМІ "іноземними агентами" обмежує здійснення основних свобод, зазначила речниця.

Вона додала, що ця практика явно суперечить зобов'язанням Росії в області прав людини.

"Беручи до уваги і без того обмежений простір для вільних ЗМІ в країні, подальше розширення сфери дії законодавства є ще одним тривожним кроком проти вільних і незалежних ЗМІ і доступу до інформації, а також новою спробою змусити замовкнути незалежні голоси в Росії", - йдеться у заяві речниці ЄС.

Вона додала, що ЄС підтримує заклик представниці ОБСЄ з питань свободи ЗМІ до російських законодавців скасувати закон.

Державна дума РФ 21 листопада прийняла закон, який дозволяє визнавати "іноземними агентами" фізичних осіб.

У ньому сказано, що будь-яка людина може бути визнана ЗМІ - "іноземним агентом", якщо виконані дві умови: вона поширює інформаційні матеріали і отримує гроші з іноземних джерел.

Ніяких інших додаткових критеріїв та пояснень, як будуть шукати таких ЗМІ-людей, немає. У Держдумі підтвердили, що такими ЗМІ можуть бути визнані як іноземці, так і росіяни.

Міністр закордонних справ Литви заявив, що ухваленим законом Росія порушує принципи Ради Європи.