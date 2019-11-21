Лінкявічюс: РФ порушила принципи Ради Європи, дозволивши визнавати людей "іноземними агентами"
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив про чергове порушення Росією принципів Ради Європи через прийнятий закон про "іноземних агентів".
Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр написав у Twitter.
"Прийнявши новий закон, що дозволяє визнавати людей "іноземними агентами", Росія знову проігнорувала основоположні принципи Ради Європи. Простір для російського громадянського суспільства ще більше скорочується. Міжнародне співтовариство не повинно мовчати", - написав Лінкявічюс.
By adopting a new law, allowing persons to be labeled as 'foreign agents', #Russia has once again disregarded the fundamental principles of @coe. The space for Russian civil society is further shrinking. International community shouldn’t stay silent.— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 21, 2019
Державна дума РФ 21 листопада прийняла закон, який дозволяє визнавати "іноземними агентами" фізичних осіб.
У законопроєкті сказано, що будь-яка людина може бути визнана ЗМІ - "іноземним агентом", якщо виконані дві умови: вона поширює інформаційні матеріали і отримує гроші з іноземних джерел.
Ніяких інших додаткових критеріїв та пояснень, як будуть шукати таких ЗМІ-людей, немає. У Держдумі підтвердили, що такими ЗМІ можуть бути визнані як іноземці, так і росіяни.
Після оголошення "іноземним агентом" людина повинна буде створити юридичну особу для взаємодії з Мін'юстом. За відмову загрожує блокування.
У документі також вирішили окремо прописати, що навіть якщо якась людина просто перепостила повідомлення, яке спочатку розповсюдило ЗМІ-"іноагент", його самого все одно можуть визнати "іноземним агентом" (якщо він отримує гроші з-за кордону).
Цей же статус загрожує тим, хто допомагав створювати повідомлення ЗМІ-"іноагентов" (і отримує гроші з-за кордону). У законопроєкті також явно згаданий реєстр таких ЗМІ-"іноагентів", який існує в Росії вже два роки: тепер додавати в нього нових "агентів" Мін'юст повинен буде за погодженням з МЗС РФ.