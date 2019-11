Лінкявічюс: РФ порушила принципи Ради Європи, дозволивши визнавати людей "іноземними агентами"

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив про чергове порушення Росією принципів Ради Європи через прийнятий закон про "іноземних агентів".

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр написав у Twitter.

"Прийнявши новий закон, що дозволяє визнавати людей "іноземними агентами", Росія знову проігнорувала основоположні принципи Ради Європи. Простір для російського громадянського суспільства ще більше скорочується. Міжнародне співтовариство не повинно мовчати", - написав Лінкявічюс.

By adopting a new law, allowing persons to be labeled as 'foreign agents', #Russia has once again disregarded the fundamental principles of @coe. The space for Russian civil society is further shrinking. International community shouldn’t stay silent.