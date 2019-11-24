В Іспанії двоє людей загинули в результаті падіння невеликого літака

В іспанській провінції Толедо розбився невеликий літак, двоє людей загинули. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo. Інцидент стався у неділю на аеродромі містечка Касаррубіос дель Монте. В результаті удару об землю літак загорівся. Двоє людей, які перебували всередині, загинули миттєво. Причини катастрофи наразі невідомі. На місці події працюють екстрені служби.

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