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В Іспанії двоє людей загинули в результаті падіння невеликого літака

Неділя, 24 листопада 2019, 15:45

В іспанській провінції Толедо розбився невеликий літак, двоє людей загинули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Інцидент стався у неділю на аеродромі містечка Касаррубіос дель Монте.

В результаті удару об землю літак загорівся. Двоє людей, які перебували всередині, загинули миттєво.

Причини катастрофи наразі невідомі.

На місці події працюють екстрені служби.

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Іспанія
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