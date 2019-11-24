В Іспанії двоє людей загинули в результаті падіння невеликого літака
Неділя, 24 листопада 2019, 15:45
В іспанській провінції Толедо розбився невеликий літак, двоє людей загинули.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.
Інцидент стався у неділю на аеродромі містечка Касаррубіос дель Монте.
В результаті удару об землю літак загорівся. Двоє людей, які перебували всередині, загинули миттєво.
Причини катастрофи наразі невідомі.
На місці події працюють екстрені служби.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua