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В Испании два человека погибли в результате крушения небольшого самолета

Воскресенье, 24 ноября 2019, 15:45

В испанской провинции Толедо разбился небольшой самолет, два человека погибли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Инцидент произошел в воскресенье на аэродроме городка Касаррубиос дель Монте.

В результате удара о землю самолет загорелся. Двое людей, которые находились внутри, погибли мгновенно.

Причины катастрофы пока неизвестны.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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