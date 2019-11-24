В Испании два человека погибли в результате крушения небольшого самолета
Воскресенье, 24 ноября 2019, 15:45
В испанской провинции Толедо разбился небольшой самолет, два человека погибли.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.
Инцидент произошел в воскресенье на аэродроме городка Касаррубиос дель Монте.
В результате удара о землю самолет загорелся. Двое людей, которые находились внутри, погибли мгновенно.
Причины катастрофы пока неизвестны.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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