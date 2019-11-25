Тисячі людей протестували в Брюсселі проти насильства над жінками

Понад 10 тисяч осіб протестували проти сексизму і насильства щодо жінок в центрі Брюсселя в неділю вдень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Brussels Times.

Демонстранти виступали за те, щоб приділяти більше уваги запобіганню насильства і наданню допомоги жертвам.

На початку демонстрації, яка відбулася в рамках Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок, були названі імена жінок, вбитих у Бельгії в цьому році.

Демонстранти розклали на дорозі пари червоних туфель, кожна з яких була символом однієї з убитих жінок.

Організація "Стоп фемініцид" підрахувала, що в 2019 році у Бельгії було вбито 21 жінку тільки тому, що вони були жінками.З 2017 року сталося 99 таких вбивств, стверджує організація. Однак офіційних даних немає, тому реальна кількість убитих може бути вищою.

Демонстранти також закликали до виконання Стамбульської конвенції, ратифікованої Бельгією в 2016 році. Текст документа зобов'язує уряди здійснювати скоординовані дії для запобігання насильства над жінками.